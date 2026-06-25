賣38萬碟飯換做業主！燒鵝店2368萬購佐敦地舖　收租王永倫賺兩倍

民生舖位價格橫行，有食店趁機「租轉買」。由「收租王」永倫集團家族成員持有的、佐敦南京街一個近兩千呎地舖，最新以2,368萬元售予鄰舖租戶「榕哥燒鵝餐室」，呎價約12,463元。



若以該店招牌燒鵝飯每碟63元計，新買家相當於要賣出近38萬碟才能收回成本。而永倫相關人士持貨24年，帳面大幅獲利逾1,600萬元或約2.38倍。



涉及物業為佐敦南京街3至5號懷高大廈地下05號舖，建築面積約1,900平方呎，屬毗鄰大廈入口的中間地舖。該舖於本月初以2,368萬元易手，呎價約12,463元。該舖現由飲食會所承租，月租約為10萬元。若以最新成交價計算，料新買家享逾5厘租金回報。

涉及物業為佐敦南京街3至5號懷高大廈地下05號舖，建築面積約1,900平方呎。（資料圖片）

鄰舖燒鵝店租客購入 現址月租達16.8萬

市場人士透露，新買家為「榕哥燒鵝餐室」。值得留意，該燒鵝店目前於同廈鄰舖落戶多年，該舖建築面積約為1,200平方呎，月租為16.8萬元。換言之，新購入的舖位較現址多出約700平方呎，但新舖目前月租收約10萬元，反映該店現址租金相對高昂。

新買家為「榕哥燒鵝餐室」，該燒鵝店目前於同廈鄰舖落戶多年。（網上圖片）

新購入舖位暫作收租 賣近38萬碟飯夠回本

是次入市，若榕哥燒鵝日後收回新舖作自用，不但可免卻每月16.8萬元的租金開支，即使計及放棄新舖的10萬元租金收入，變相每月仍能節省近7萬元成本，並能換取更大的營業空間。不過據透露，該燒鵝店是次購入上址，欲先作收租之用，暫未透露待現有租約完結後，是否有搬遷或擴張計劃。

另外，若以該燒鵝店一份「榕哥陳皮燒鵝飯」售價為63元計算，即買家需要售出近38萬碟燒鵝飯，即可收回成本。

原業主為永倫家族成員 持貨24年升值2.38倍

資料顯示，上述舖位之原業主以公司名義「OLYMPIC RIGHT DEVELOPMENT LIMITED」作登記，其董事為永倫集團家族成員許結貞、許潔慧及倫耀基。三人早於2002年底斥700萬元購入上述物業，持貨24年後沽出，帳面大幅獲利1,668萬元，物業期內升值2.38倍。

「收租王」永倫集團。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。