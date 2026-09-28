收租王永倫1.28億沽灣仔軒尼詩道2.77萬呎巨舖　帳賺1.8倍

有「收租王」之稱的永倫集團近年頻頻放售旗下房地產資產，據代理消息，永倫新近以1.28億元沽出灣仔友光大廈一籃子巨舖，低於叫價19%。



上址舖位為灣仔軒尼詩道418至430號友光大廈地下5號舖及1樓至4樓，附設外牆特大廣告位，地下建築面積約1,250平方呎，其餘1樓至4樓每層面積逾6,500平方呎，合共總建築面積約27,700平方呎。值得留意，該巨舖鄰近堅拿道天橋（鵝頸橋）。

翻查資料，上述物業去年起以1.58億元交吉放售，惟最新降價至1.28億元沽出，減價約3,000萬元或19%。據了解，買家為經營老人院的相關人士，是次有機會入市自用。

2002年買入價4500萬

至於舖位原業主為永倫集團，早於2002年斥資4,500萬元購入上述巨舖。據了解，該巨舖原先全數租予中式酒樓及快餐店等收租，其後在2020年把整個物業清空及作翻新，直至去年初完工，並且把物業命名為「永倫時代」。

以最新成交價1.28億元計算，原業主帳面獲利8300萬元，過去24年帳面升值1.8倍。

灣仔軒尼詩道418至430號友光大廈地下5號舖及1樓至4樓。

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