華潤中環租賃住宅ONE CHANCERY出租率近8成　呎租高見逾110元

華潤置地（1109）旗下位於中環贊善里1號的租賃住宅項目「ONE CHANCERY」，於今日開放三伙現樓示位及會所予傳媒參觀，戶型涵蓋一房至三房。發展商透露，項目自今年7月招租以來，已租出近8成單位，呎租由逾81元至逾110元。



ONE CHANCERY全盤80伙 最貴每呎逾110元

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢介紹，項目為服務式住宅，設有80伙，實用面積由252平方呎至1,538平方呎，戶型涵蓋開放式至三房，另設一伙頂層四房平台特色戶。另外，項目大部分屬連傢俬招租單位，當中涉及61伙，故租客可「拎包入住」。

他透露，項目自今年7月招租以來，市場反應理想，不足四個月已租出近8成單位，當中更包括全盤面積最大的四房特色戶，呎租由逾81元至逾110元，連傢俬或清水單位皆有成交。項目租期彈性由半年期至兩年期不等。

左起：華潤置地（海外）資產與物業管理部總監文志峯、華潤置地（海外）董事總經理施偉賢、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。（李煥好攝）

叡璟招標價錢理想 對整體銷情感滿意

施偉賢亦對住宅市場抱樂觀態度，他認為政府近年大力引入專才及外來學生，從而增加住宅剛需，因此看好樓市發展。談及集團旗下長沙灣叡璟銷情，施偉賢直指項目五輪銷售皆即日沽清，招標價錢更見理想，因此對整體銷情十分滿意，同時對後續銷售有信心。

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，「ONE CHANCERY」為服務式住宅，不足四個月已租出近8成單位。（李煥好攝）

主打一房佔全盤75％

華潤置地（海外）資產與物業管理部總監文志峯介紹，項目全盤80伙，當中開放式單位設9伙，實用面積由252至253平方呎；一房單位設60伙，為項目主打戶型，佔全盤75％，實用面積由326至445平方呎；兩房單位設8伙，實用面積由525至552平方呎；三房單位設2伙，736至794平方呎。另全盤僅設一伙四房單位，實用面積1,538平方呎。

他續透露，項目連傢俬單位提供多元傢具風格方案，同時保留19伙清水單位，住戶可自行佈置。至於會所方面，設施包括健身室、多功能活動室、共享空間及休閒雅座等。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，現有租客當中有35％為中環及周邊商業區金融才俊。（李煥好攝）

35％租客屬商業區金融才俊

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，現有租客當中有35％為中環及周邊商業區金融才俊，35%為外企駐港工作人士，15％為香港大學學生，而餘下15％為藝術相關行業工作者。

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