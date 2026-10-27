SIERRA SEA二手車位189萬沽　4個月升近3成　代理：剛性需求強大

二手市場轉旺，西沙SIERRA SEA更錄得不少短炒獲利個案，炒風竟蔓延至車位市場，新近屋苑一個二手車位以189萬元沽出，4個月帳面大升近三成。有代理指出，由於剛性需求強大，平均一個車位可炒高三至四成後售出。



二手車位189萬沽 4個月升近三成

世紀21高級分行經理蔡蓓表示，最新西沙SIERRA SEA錄首宗二手車位成交，涉及屋苑LG層一個車位，以189萬元沽出。

據知，原業主於今年2026年7月以148萬元買入，持貨僅4個月，是次轉手帳面勁賺41萬元，期內升值約28%。代理指，目前有10個車位正在放售，叫價由165萬至250萬元不等，另同類車位月租約5,000元。

剛性需求強大 一個車位炒高三至四成

由於屋苑車位數目有限，目前住戶與車位比例約為4比1，而屋苑新買家亦難以抽中車位，因此剛性需求強大，代理指平均一個車位可以炒高三至四成。

西沙SIERRA SEA。（黃祐樺攝）

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