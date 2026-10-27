西沙SIERRA SEA兩房708萬沽　1年多帳面炒升三成　用家接貨自用

樓市氣氛轉旺，西沙SIERRA SEA更不斷錄短炒成交，一伙兩房最新以708萬元沽出，呎價約15,358元。原業主於2025年以約541萬元買入，持貨1年多轉手，帳面升值167萬元。若扣減入市成本，料實賺約147.7萬元。



用家見價錢合理接貨自用

中原地產分行資深區域營業經理胡耀祖表示，是次成交為西沙SIERRA SEA1B期2座中層B室，實用面積461平方呎，屬兩房間隔，原業主最初以730萬元叫價放盤，單位最終減價22萬元後，以708萬元沽出，呎價15,358元。至於，新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。

持貨1年多 帳面炒升三成

據知，原業主於2025年6月以541萬元購入，持貨至今約1年多，是次轉手帳面上獲利167萬元，單位期內升值31%離場。若扣減佣金、印花税等交易使費約19.3萬元後，料該業主實賺約147.7萬元。

西沙SIERRA SEA1B期（左）。

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