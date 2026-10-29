新地沙田小瀝源新盤命名「ONE CENTRIC」　全盤342伙、年底前推售

新地（0016）旗下沙田小瀝源新盤項目正式命名One Centric，提供342伙中小型單位，間隔涵蓋一房至三房，以兩房單位作主打，關鍵日期為2029年2月。項目現正申請預售樓花同意書，部署年底前推售。



新地副董事總經理雷霆表示，樓盤名字的「One」，突顯出項目旁為港鐵第一城站的優越位置；而「Centric」則寓意項目匯聚交通、商業、生活配套及教育資源，盡享繁華便利的都市核心生活。

每呎地價3952元、總投資額約20億

資料顯示，新地於2024年7月以6.19億元投得位於上述樓盤所在地皮，即沙田小瀝源源順圍（沙田市地段第623號）地皮，佔地約26,103平方呎，最高樓面面積達156,616平方呎，每呎樓面地價約3,952元，總投資額預計約20億元。同時地皮亦設有住宅單位280平方呎的限呎條款。

新地副董事總經理雷霆（左）表示，One Centric提供342伙中小型單位，項目現正申請預售樓花同意書。新地代理執行董事胡致遠（左）。（發展商相片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。