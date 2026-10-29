美聯儲未加息 會德豐黃光耀指息口穩定有助置業 利樓市健康發展
撰文：李煥好
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【加息/減息/樓市/會德豐/黃光耀】美國聯儲局於周四凌晨公布議息結果，宣布按兵不動，合乎市場預期。本港龍頭銀行滙豐今日﹙29日﹚宣布，維持最優惠利率（P）不變，保留在目前5厘的水平。
不加息鞏固市場信心
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，美國聯儲局維持利率不變，符合市場預期，本港主要銀行亦維持最優惠利率不變。他認為，穩定的息口環境有助買家規劃置業，鞏固市場信心，有利樓市平穩健康發展。
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