大圍UNI Residence租出兩間！一房戶月租1.7萬 業主享4.4厘回報
撰文：李煥好
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大圍新晉屋苑UNI Residence陸續收樓，發展商近日開放其頂層天台特色戶予傳媒參觀，並表示租務情況理想。據悉，屋苑暫錄得2宗租務成交，當中一伙中層一房單位，以每月1.7萬元租出，呎租58.2元，業主享約4.4厘回報。
中原地產資深區域營業董事龐耀昌表示，涉及單位為UNI Residence中層E室，實用面積292平方呎，屬一房間隔。該單位經議價後以每月1.7萬元租出，呎租58.2元。據了解，新租客為同區客，見屋苑樓齡新，及單位間隔合用，即承租單位自用。
業主享約4.4厘回報
資料顯示，業主於2025年5月以約462萬元購入單位，是次租出單位可享約4.4厘租金回報。代理補充，近期整體市況暢旺，該屋苑暫錄2宗租賃成交。
屋苑租盤叫價1.6萬元起
另外，屋苑現時有租盤放盤約38個，叫價約1.6萬至2.8萬元。
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