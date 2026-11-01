汀九星岸洋房9988萬沽　內地客12年帳輸7100萬　破蝕讓紀錄｜多圖

【星岸/二手成交/洋房/蝕讓】樓市氣氛轉旺，惟市場仍錄洋房蝕讓個案，當中青山公路汀九段星岸一幢四房洋房，最新以9,988萬元蝕沽，呎價約24,172元。內地業主即持貨12年，是次轉手帳面蝕讓逾7,100萬元或四成離場，料為屋苑蝕讓金額最勁。



承接買家料為內地背景人士

資料指，是次成交為青山公路汀九段星岸單號屋，實用面積4,132平方呎，屬四房間隔，並連約2,433平方呎花園，新近以9,988萬元蝕沽出，呎價約24,172元。至於新買家姓陳（CHEN），以普通話拼音作登記，料為內地背景人士。

↓↓青山公路汀九段星岸單號屋↓↓

+ 21

內地客12年帳蝕逾四成

據知，原業主姓温（WEN）早於2014年以逾1.7億元購入，當時以普通話拼音作登記，故料為內地背景人士，另在入市支付逾1,400萬元印花稅。如撇除當時入市使費，該內地業主持貨12年，帳面已蝕讓約逾7,100萬元，洋房期內大幅貶值約42%。

另參考同類洋房最近成交要追溯至2025年5月，當時以6,200萬元沽出一伙3號屋，3號洋房原業主帳面蝕讓47%。

↓↓青山公路汀九段星岸單號屋↓↓

+ 5

+ 3

青山公路汀九段星岸。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。