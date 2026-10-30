紅磡海名軒銀主盤3.23億沽　買家具內地資金背景　曾斥12億掃港樓

【海名軒/施羅德基金/工商舖/蝕讓】原由外資施羅德基金持有的紅磡海名軒三層商業樓面，早前因貸款到期而慘遭銀主接管。經確認，上述物業連租約以3.23億元售出，較銀主叫價約低2.27億元或約41.3%。另對比2018年物業曾達11.6億元的造價，期內價瀉約72%。



值得留意的是，該物業之買家包括賴汶忠 (LAI MUN ZHONG)，與一名具有內地資金背景的資深投資者同名。該人曾於2020年斥12億元購入跑馬地服務式住宅EIGHT KWAI FONG。



上述物業涉及紅磡環海街11號海名軒商業基座3樓、5樓及6樓，於2001年12月落成，為非住宅用途的商業樓層。物業總批則面積約73,820平方呎，其中三樓約18,520平方呎，五樓約28,030平方呎，而六樓則為27,270平方呎。上述三層樓面經全新裝修，目前由國際教育機構租用作學校，並簽訂逾十年期長租約，市傳月租約150萬元。

早前銀主索價5.5億 經確認以3.23億售出

據悉，該項目於今年中淪為銀主盤，其後銀主叫價約5.5億元放售。經確認，該物業最終拆開3宗交易出售，3層樓面設有3個獨立成交價。當中3樓全層成交價為8,100萬元，而5樓為1.228億元，6樓則為1.1920億元，合共成交價達3.23億元，呎價約4,376元。

該口價較銀主叫價約低2.27億元或約41.3%。另對比2018年物業曾達11.6億元的造價，期內價瀉約72%。

上述物業涉及紅磡環海街11號海名軒商業基座三樓、五樓及六樓，物業總批則面積約73,820平方呎。（資料圖片）

買家包括賴汶忠 具有內地資金背景

資料顯示，新買家採用不同公司名義入市，其董事均包括賴汶忠 (LAI MUN ZHONG)，與一名具有內地資金背景的資深投資者同名。賴汶忠曾於2020年斥12億元購入跑馬地服務式住宅EIGHT KWAI FONG，以及於2021年斥1.5億元購半山波老道超級豪宅21 BORRETT ROAD。

原由施羅德基金持有

值得留意的是，原業主為施羅德基金。若對比2018年11.6億元的造價，上述物業於8年間價瀉8.37億元或約72%。

曾陷貸款到期風波 涉海名軒三層商業樓面

以往報道指出，2025年9月施羅德基金旗下地產投資部門，涉及一筆紅磡海名軒三層商業樓面貸款，未能在原定到期日償還。貸款方交通銀行（香港）評估處理這筆貸款的各種方案，包括可能要求立即還款及強制執行。

但當時，施羅德發言人回覆《香港01》表示，貸款並未違約，並且已獲延期，正與交通銀行保持密切聯繫，並未知悉有任何潛在接管情況。惟該三層商業樓面終究被銀主接管並成功出售。

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