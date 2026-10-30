荃新天地出租95%　4萬呎戶外廣場升級「荃天食」　餐飲比例逾4成

【市建局/信和/荃新天地/荃天食/商場/零售】由市建局與信和集團合作發展的荃灣商場「荃新天地」，今（30日）宣布將商場1期的餐飲食肆及4萬呎的戶外花園廣場，整合為餐飲概念「荃天食」，成功帶動商場人流按年增加5至10％，而生意額按年增長10％。發展商又透露，現時荃新天地整體出租率達9成半，餐飲比例佔逾4成。



商場餐飲+戶外空間、整合為「荃天食」

發展商介紹，「荃天食」位於荃新天地1期，透過整合商場的餐飲食肆及逾4萬平方呎戶外花園廣場，將非傳統零售空間活化為飲食消費場景。並引入主題市集及節日限定活動，譬如日前舉行了「荃天食滋味市集」，有15個品牌進駐。此類的活化動作，有助於強化商場的差異化定位。

涵蓋香港老字號、韓日台風味、茶飲店及輕食咖啡等

發展商亦銳意優化商場的餐飲組合，以吸納更多元客群。「荃天食」主攻區內外家庭客、上班族及年輕消費群，餐飲品牌涵蓋香港老字號、特色餐飲、家庭聚餐、大眾化美食、韓日台風味、茶飲店及輕食咖啡等，以滿足不同客群的口味需求。當中矚目租戶有如「民豐餃子•甜品」選擇在此設立首間堂食店。

「荃天食」花兩年時間打造 人流、生意額增最多10％

信和集團首席商務總裁蔡碧林表示，「荃天食」前後花費近兩年時間打造而成，能為荃新天地增加人流。與去年同期對比，商場人流增加5％，生意額增加10%。若舉行市集活動則更為熱鬧，以10月底的「荃天食滋味市集」為例，該活動帶動商場人流較去年同期增加10%。她續透露，相關類別租金收入亦呈現穩定上升趨勢。她透露，現時荃新天地整體出租率達9成半，餐飲比例佔逾4成。

荃灣「天空之城」非虛言 荃天食涵蓋商場全數樓層

市區重建局執行董事區俊豪亦有出席今日活動，他表示荃灣「天空之城唔係吹嘅」，觀察到區內行人天橋眾多，區內商場人流量亦因此集中於天橋連接的樓層。故「荃天食」並不限於地面層，而是涵蓋商場全數樓層，構成一個「三維的空間」，與區內的行人天橋網絡形成協同效應。

地面公共空間有巨大商業潛力

區俊豪更直言，「公共空間要跟隨營商環境而改變」，而荃新天地可作為「實驗室」。透過打通商舖與公共空間之間的「界限」，讓舖位可向外延伸，支持市集、外坐及各類活動，從而令人發現「原來地面公共空間咁正」，證明地面公共空間同樣具有巨大的商業潛力。

而今次荃新天地的戶外花園廣場整合升級，正是深化實踐市建局近年致力推廣的「3B」市區更新體系的例子—從改善已建設環境（Built environment），到直接提升地區經濟（Business environment）及社區連結（local Bonding）三方面着手，未來有機會將該種模式，應用於市建局其他商場項目。

市區更新以活化和保育為目的

區俊豪亦強調，市區更新不應只停留在改善單一項目，最理想的模式是「自己社區自己更新」。另外，他以位於九龍城的兩大主要重建計劃，及衙前圍道／賈炳達道發展計劃及啟德道／沙浦道發展項目為例，指出市建局希望並不只是單純重建，而是以活化和保育為目的。

左起：市區重建局執行董事區俊豪、信和集團首席商務總裁蔡碧林。（李煥好攝）

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