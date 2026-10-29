緹岸震撼低價銀主盤 開放式連花園戶開價僅100萬 6年前四球買入
撰文：蔡偉南
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【銀主盤/蝕讓盤/掃管笏/緹岸/恆大．珺瓏灣/蝕讓】銀主盤、蝕讓盤「重災區」屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣），新近再新增銀主盤，屋苑一伙地下連花園特色戶被沒收推出拍賣，開價僅100萬元。惟值得留意，該單位屬實用面積僅206平方呎的開放式戶，6年前原業主買入價高達約407.9萬元，當時呎價逼近2萬元。
實用面積僅206呎、外連小型花園
上述單位為緹岸2期5座地下F室連花園單位，實用面積206平方呎，採開放式間隔，外連花園58平方呎，屬銀主盤，將於11月11日推出拍賣，開價僅100萬元，以開價計算呎價約4,854元。
2020年12月買入價407.9萬、呎價19898元
資料顯示，原業主於2020年12月，以407.9萬元買入單位，當時呎價高達19,898元。
最新銀行估價跌至220萬
以最新拍賣開價計，即較6年前買入價低出307.9萬元或約75%。據了解，上述單位為首次推出拍賣，單位銀行估價220萬元。
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