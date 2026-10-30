華僑銀行3900萬沽屯門工廈全層　揸20年造價翻兩倍！藥業巨頭接貨

【工廈/屯門/工商舖/華僑銀行】有中小型銀行沽出工廈「巨無霸」物業以套現！涉及屯門新安街21號友德工業大廈全層，建築面積約31,815平方呎。華僑銀行於本月以3,900萬元沽出，呎價為1,226元。據悉，該物業的最新成交價較20年前之買入價，升值逾兩倍。



涉及屯門新安街21號友德工業大廈全層物業，建築面積約31,815平方呎，總成交價為3,900萬元，呎價1,226元。資料顯示，登記買家為陳澤陽（CHAN CHAK YEUNG），與澳美製藥創辦人及主席名字相同，不排除為同一人。

涉及屯門新安街21號友德工業大廈全層物業，建築面積約31,815平方呎。（網上圖片）

原業主為華僑銀行 20年升值逾兩倍

翻查物業歷史，該全層樓面連同4個車位，早於2006年12月由永亨銀行（Wing Hang Bank Limited）斥資1,287.37萬元買入作自用或投資組合。隨着華僑銀行於2014年全資收購永亨銀行並完成易名，該物業亦順理成章過渡至華僑銀行名下。換言之，華僑銀行持有該物業長達20年，按最新成交價計算，帳面大幅獲利2,612.63萬元或逾兩倍。

澳美製藥相關人士接手

至於該物業新買家的澳美製藥，其實力相當雄厚。根據該公司官方網頁資料顯示，澳美製藥早於1993年成立，目前業務已全面涵蓋藥品開發、註冊、製造以至市場營銷等整條產業鏈。集團現時在全球擁有4,000多名員工。

屯門新安街21號友德工業大廈。（代理圖片）

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