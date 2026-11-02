太古城三房欠管理費被推拍 開價540萬低估價56% 呎價不足7600元
撰文：蔡偉南
出版：更新：
近月樓市回暖，不過藍籌屋苑依然出現低價拍賣盤。太古城一伙三房戶因業主欠管理費，淪為法院令物業，被法院頒令推出拍賣，開價僅540萬元，較估價大幅低逾50%，以開價計算，呎價僅7,563元。
上述法院令物業為太古城海天花園冠天閣5樓E室，由黃開基拍賣行於下周三（11日）推出，該單位實用面積714平方呎，採三房套間隔，開價540萬元。
網上銀行估價高達1218萬
據網上銀行估價資料，該單位目前估價高達1,218萬元，意味開價較估價大幅低678萬元或約56%。
1987年買入價75萬 近年扡欠管理費被沒收拍賣
據了解，原業主早於1987年以75.19萬元買入上址，不過近年因為拖欠管理費，管理公司於是向法院申請拍賣單位，以清還管理費。
+1
新盤分散二手購買力 十大屋苑僅6宗 太古城連續4個周末「捧蛋」基滙資本太古城中心一座申擴建至38層 規劃署不反對、城規會批准影帝都難賣樓 周潤發4年劈6000萬求售山頂屋 夠買6伙太古城兩房贏大獎兼賺大錢！「田雞」田啟文夫婦1250萬沽太古城 廿年賺八球
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。