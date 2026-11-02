太古城三房欠管理費被推拍　開價540萬低估價56%　呎價不足7600元

近月樓市回暖，不過藍籌屋苑依然出現低價拍賣盤。太古城一伙三房戶因業主欠管理費，淪為法院令物業，被法院頒令推出拍賣，開價僅540萬元，較估價大幅低逾50%，以開價計算，呎價僅7,563元。



上述法院令物業為太古城海天花園冠天閣5樓E室，由黃開基拍賣行於下周三（11日）推出，該單位實用面積714平方呎，採三房套間隔，開價540萬元。

網上銀行估價高達1218萬

據網上銀行估價資料，該單位目前估價高達1,218萬元，意味開價較估價大幅低678萬元或約56%。

1987年買入價75萬 近年扡欠管理費被沒收拍賣

據了解，原業主早於1987年以75.19萬元買入上址，不過近年因為拖欠管理費，管理公司於是向法院申請拍賣單位，以清還管理費。

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太古城。（黃偉民攝）

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