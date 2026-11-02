西沙SIERRA SEA又炒起！　兩房887萬沽、九個月漲38%　呎價1.75萬

【西沙/SIERRA SEA/炒賣】樓市氣氛轉旺，西沙SIERRA SEA更錄短炒成交，該屋苑一伙兩房戶以887萬元沽出，呎價接近1.75萬元。原業主於今年2月份才以644萬元入市，即持貨約9個月，帳面大賺37.7%或243萬元。



成交呎價升至近1.75萬

中原地產馬鞍山資深區域營業經理胡耀祖表示，近日不少向隅客陸續回流二手市場，西沙SIERRA SEA最新錄2A期5座中層F室，實用面積508平方呎，2房連儲物房間隔，開價約900萬元，議價後以887萬元易手，實用平均呎價17,461元。

2026年2月買入價644萬

新買家為一手向隅客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2026年2月以644萬元購入單位，買入時呎價12,677元，持貨約9個月，是次轉手賬面上獲利243萬元或37.7%離場。

西沙SIERRA SEA。（香港01相片）

西沙SIERRA SEA。（香港01相片）

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