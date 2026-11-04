對賭誠哥又輸！飛揚「深水炸彈」一房335萬沽　貶值14%、實蝕63萬

【長實/李嘉誠/趙國雄/飛揚/深水炸彈/二手蝕讓】長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，在2023年3月份一手推盤時，首批開價較2022年6月推出的項目一期賣平17%，當時負責銷售的長實執行董事趙國雄更形容，飛揚第二期首批單位為「深水炸彈」價，冀製造更多機會讓市民置業。



不過事隔三年半，飛揚第二期部份單位已於二手市場上放售，新近更錄得蝕讓個案，一伙實用面積不到300呎的一房戶，以335萬元沽出，較3年前買入價帳面蝕約13.9%，樓價貶值約54萬元。



美聯深井高級分區營業經理陸康誠表示，成交單位為飛揚2期5座中層D室，實用面積281平方呎，屬一房間隔，座向西南，享園景及小海景。

外區換樓客睇樓2次入市

單位原本叫價340萬元，放盤約6個月，據了解，買家為外區換樓客，睇樓共2次，心儀單位屬新樓，景觀吸引，決定購入自用，議價5萬元後以335萬元承接，實用呎價約11,922元。

屯門飛揚。（資料圖片）

2023年一手買入價389萬

資料顯示，原業主於2023年3月以約389萬元一手購入上述物業，持貨約3年，帳面蝕讓約54萬元，貶值約13.9%。若計及原業主買入單位所繳付的印花稅約5.83萬元，以及賣出時的佣金支出約3.35萬元，實際蝕讓金額約63萬元。

7月份同廈細單位貶值19%

另翻查同屋苑成交紀錄，近月也有類近蝕讓情況。成交個案同樣為飛揚2期5座，屬高層H室，實用面積266平方呎，於今年7月份以315萬元沽出，較2023年4月份買入價390萬元，帳面蝕讓19%。

屯門飛揚。（資料圖片）

屯門飛揚由長實（1113）及新地（0016）合作發展，在2023年3月份公布第二期首張價單，提供88伙，一房折實售306.9萬元起，折實平均呎價12,509元，不僅較2022年6月推出的飛揚第一期首批折實均價15,050元平近17%，亦是當時青山公路近三年來首批折實均價最平的新盤，較同區個別二手呎價低。

當時長實執行董事趙國雄形容，首批單位為「深水炸彈」價，冀製造更多機會讓市民置業。

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