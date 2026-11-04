房地產私募共投平台RealVantage進軍香港

房地產私募共投平台RealVantage宣布進軍香港市場，將香港確立為其海外拓展的首個核心戰略樞紐。其子公司已成功獲香港證監會頒發1號牌照，啟動在港業務拓展，並計劃下半年在港正式推出服務，全面對接本地專業投資者、家族辦公室及外部資產管理機構(EAM)。



RealVantage以「房地產科技(PropTech)+私募股權共投」雙輪驅動模式，致力打破傳統機構級房地產投資動輒數百萬至數千萬美元的高昂門檻。平台讓本港合資格投資者以更具彈性、高度透明且具機構級風控的方式，直接參與全球已發展市場的優質房地產股權及資產抵押債權項目，構建多元化的全球抗通脹硬資產組合。

RealVantage共同創辦人兼集團行政總裁王文杰表示，公司致力將機構級的房地產共投模式普及化、透明化，讓大中華區的專業投資者不再受制於傳統盲池基金或極高的入場門檻。在香港行政總裁何震東帶領的本地團隊推動下，將深度對接本地私人銀行、家族辦公室及外部資產管理機構，引領另類投資新風向。

趙國雄為戰略股東

戰略股東Pecan Foundation代表、有樓神之稱的趙國雄表示，投資者透過合規金融科技平台涉足全球另類資產配置已是大勢所趨，並正逐步成為房地產投資的新常態。RealVantage結合科技透明度與機構級風控，成功打破地域界限，相信香港市場對這類優質跨國硬資產配置將具備極為龐大的需求。而趙國雄之子趙朗，將擔任RealVantage董事兼香港董事會成員。

未來，RealVantage將積極深化與投資推廣署、香港創科園區(如數碼港/香港科技園)之政商產學研合作，並透過與各大私人銀行、EAM及家族辦公室的B2B渠道對接，將香港打造為全球資本配置優質海外物業的核心樞紐。

左起RealVantage投資委員會成員兼執行董事何艾文、策略拓展總監謝子欣、香港行政總裁兼董事會成員何震東、財務及合規總監陳國樑、董事兼香港董事會成員趙朗。（RealVantage提供相片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。