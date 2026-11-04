銅鑼灣利園八期3.9萬呎全層租出　新租戶料為本地知名律師樓

港島甲級寫字樓租務市場轉旺，希慎興業（0014）與華懋合作發展的利園八期錄得大額租務個案，該廈中低層涉及約3.9萬平方呎，以呎租約50元租出。據了解，新租戶為本地知名律師樓，原本正租用中環怡和大廈，預計是次搬遷能夠節省租金開支，同時享有全新裝修設備。



律師樓棄中環、搬入銅鑼灣

據代理消息指，項目中低層全層，面積約3.9萬平方呎，以每呎約50元租出。至於新租戶料為本地知名律師樓，目前該律師樓正承租中環怡和大廈及灣仔寫字樓，其中怡和大廈的呎租水平高達逾90元。

值得留意，利園八期即將於今年底落成，全幢大廈總面積約110萬平方呎，在今年9月份，發展商已率先披露首宗矚目租務，由數字銀行ZA Bank（眾安銀行）承租利園8期3座4層寫字樓，合共約45,000平方呎面積作為新總部，預計將於2027年內啟用。

利園八期模擬圖。（資料圖片）

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