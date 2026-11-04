內地客成功講價　490萬購石塘咀兩房投資　全屋保留80年代木地板

【中西區/石塘咀/二手樓/內地投資者】港島區物業向來受投資者青睞，新近更有「北水」入市！石塘咀曉山閣一伙低層兩房單位獲內地投資者垂青，其成功「講價」令業主減48萬元或約8.9%，終以490萬元承接，呎價約15,858元。而原業主長情持貨19年，帳面大幅獲利約322萬元，單位期內升值約1.9倍。



利嘉閣地產分行經理盧聖鋒表示，涉及成交單位為石塘咀曉山閣低層B室，實用面積約309平方呎，採兩房間隔，外望開揚景觀。據放盤相片可見，單位開則方正，全屋舖設80年代較為主流的實木地板，惟內籠裝修風格偏陳舊。

↓↓石塘咀曉山閣低層B室 ↓↓

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內地投資者心儀物業 成功「講價」至490萬入市

據悉，新買家為內地投資者，心儀屋苑地點及周邊配套，加上單位間隔方正實用，睇樓後即時洽購。業主原以538萬元放售，經誠意磋商後，業主減價48萬元或8.9%，以490萬元合理價成交，呎價約15,858元。

業主長揸19年 物業升值約1.9倍

資料顯示，原業主在2007年以約168萬元買入單位，持貨19年至今易手，帳面獲利約322萬元，期內物業升值約1.9倍。

曉山閣。（資料圖片）

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