長揸19年　前房屋局局長遺孀880萬沽跑馬地三房　樓價升值近倍！

【二手樓/跑馬地/房屋局/黃星華】樓市氣氛向好，有前政府官員沽貨套現。由已故房屋局前局長黃星華及其妻子持有的跑馬地黃泥涌道南珍閣一伙三房單位，最新以880萬元易手，呎價約17,021元。



市場消息指，上述成交涉及南珍閣低層單位，實用面積517平方呎，屬三房間隔。該單位叫價998萬元，最新減價118萬元或約12%，以880萬元沽出，呎價17,021元。

長揸約19年 樓價升值近一倍

資料顯示，該單位為已故房屋局前局長黃星華及其太太鄧桂芬聯名持有，二人於2007年底斥460萬元購入。其後黃星華逝世，單位現由鄧桂芬沽出，約19年間升值420萬元或91.3%。

上述成交涉及南珍閣低層單位，實用面積517平方呎，屬三房間隔。（資料圖片）

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