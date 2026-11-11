上水新都廣場575萬沽　換樓客講價一個月　「鐵柱磨成針」慳43萬

【上水/新都廣場/二手樓/中原】俗語有云，「心急吃不了熱豆腐」。而買二手樓時，買家的耐性與心態亦往往是爭取最大議價空間的致勝關鍵。上水新都廣場一伙兩房單位獲換樓客垂青，業主原開價約618萬元。該換樓客與業主「講價」拉鋸足足一個月，終成功平43萬元或約7%，以575萬元購入單位，較銀行最新估價低3萬元，呎價約11,735元。



中原地產副區域營業經理賴作智表示，上述成交單位為上水新都廣場2座中層D室，實用面積490平方呎，屬兩房間隔，業主叫價約618萬元。新買家為同區換樓客，因有感心儀屋苑位置，並有感單位價錢合理，故決定購入作自住之用。從放盤相片可見，單位內籠仍新淨，附企理裝修。

↓↓新都廣場2座中層D室↓↓

換樓客講價一個月 終成功殺價43萬買入

其後該名換樓客進行還價，雙方議價約一個月時間，終決定以575萬元成交，較業主最初叫價平43萬元或約7%，呎價11,735元。參考恒生銀行網上物業估價，該單位最新估價為578萬元，較其最新成交價略高3萬元。

原業主持貨約21年 單位升值近兩倍

資料顯示，原業主於2005年以193萬元購入單位，持貨約21年，現轉手帳面可獲利382萬元離場，單位期內升值198%。

新都廣場。（資料圖片）

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