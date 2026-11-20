【中環/寫字樓/醫生/史泰祖/商廈成交】近年寫字樓造價尋底，有名醫把握時機擴充據點。前香港醫學會會長、本地著名皮膚科專科醫生史泰祖，新近斥資1,150萬元買入中環南華大廈10樓一個約千呎單位。有趣的是，對比他在2015年買入毗鄰現有診所的造價，是次入市呎價竟大幅插水44.6%，變相以「半價」成功購入相連單位擴展版圖。



上述涉及中環雲咸街1至3號南華大廈10樓8室，建築面積約1,000平方呎。物業於上月底以1,150萬元沽出，呎價約11,500元。資料顯示，登記買家包括史泰祖（SHIH TAI CHO LOUIS），為本地著名皮膚科醫生及前香港醫學會會長。

上述成交物業為中環雲咸街1至3號南華大廈10樓8室，買家為本地皮膚科醫生史泰祖。（資料圖片）

對比2015年買入的毗鄰單位 最新呎價插44.6%

資料顯示，史泰祖現時的診所位於同廈同層毗鄰的7室，於2015年1月以1,527萬元購入，該單位建築面積約736平方呎，當年呎價高達20,747元。按史泰祖最新買入單位的呎價約11,500元計，比逾11年前入市同層單位呎價低44.6%。

至於原業主於2007年3月以約474萬元購入，帳面獲利約676萬元或1.4倍。

史泰祖現時的診所，位於南華大廈同層毗鄰上述單位的7室。（資料圖片）

史泰祖常分享相關知識 傳媒曝光率頗高

據瞭解，史泰祖為皮膚科專科醫生，曾出任香港醫學會會長等職務。在過去多年，他經常以專業身份接受傳媒訪問。除了分享皮膚方面的相關知識，他亦積極就公共衛生政策、傳染病預防措施以至本港醫療架構改革等社會關注的議題發表意見，有著頗高的媒體曝光率。

皮膚科專科醫生史泰祖。（資料圖片）

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