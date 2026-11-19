【大東山／爛頭營／石屋／忠誠拍賣／另類物業】由香港電影導演翁維銓擁有，近期受到市場關注的大東山爛頭營3號屋昨日（18日）以開價38萬元推出拍賣。最終該石屋以288萬元拍出，全程僅11分鐘，期間承價共50口，較開價搶貴6.6倍。



信和置業回覆《香港01》表示，很高興投得這幢位於大嶼山大東山山頂逾百年歷史的石屋。黃廷方慈善基金與大澳文物酒店將保育石屋，活化為高山休憩區，供來自本港以至世界各地探索香港絕美山巒景致的遠足者和生態旅遊愛好者使用，稍事休息，同時歡迎享用自動販賣機提供的港式涼茶及朱古力熱飲。



據了解，該石屋最早由一名傳教士於1965年以5,000元買入，其後在1977年以「原價」5,000元轉讓予翁維銓，以最新成交價288萬元計算，該石屋在過去49年帳面升值575倍。

石屋買家未有回應傳媒提問

值得留意，昨日大東山爛頭營3號石屋買家在完成拍賣及交易手續後，未有回應傳媒提問便逕自離開。

持有石屋近半世紀 升值575倍

該石屋最早由一名傳教士於1965年以5,000元買入，其後在1977年以「原價」5,000元轉讓予翁維銓，以最新成交價288萬元計算，該石屋在過去49年帳面升值575倍。

大東山爛頭營3號石屋買家未有回應傳媒提問便逕自離開。（現場相片）

爛頭營3號屋38萬推拍 租客因年紀大搬出

是次拍賣物業為大東山爛頭營3號屋，屬石屋群中面積最小，地盤面積2,500平方呎，開價38萬元，地盤呎價僅152元。據知，原先以每年1元的象徵式租金承租的租客亦因為年紀大已經搬出。

內櫳企理 劃分休息區

據拍賣行網站顯示，3號屋外貌雖然殘舊，但內櫳尚算企理，設有基本生活用品，如飯桌、椅子，以及放置日常用品的層架，屋內另亦設有休息區。

↓↓大東山爛頭營3號屋↓↓

+ 3

由電影導演翁維銓持有 曾1元租予外籍導遊

據知，爛頭營3號屋由香港電影導演及攝影家翁維銓持有，屬最資深的華人石屋業主，而該石屋是由他向一名傳教士以5,000元買入，而他首部執導的劇情長片《行規》亦曾在該屋取景。不過由於翁維銓年事漸高，加上無人打理，石屋一度空置約15年，最後由一名外籍導遊以每年1元租金承租。

↓↓大東山爛頭營3號屋↓↓

爛頭營石屋群擁100年歷史

大東山爛頭營石屋群已有100年歷史。上世紀初，基督教傳教士在華南傳教時，在高地建立避暑營地。據紀錄，爛頭營的土地在1924年12月底拍賣，首批小屋在1925年夏季落成。團隊研究估計，以前興建石屋的石材都是就地取材，在山上所取的。

由香港電影導演翁維銓擁有的大東山爛頭營3號屋今日（18日）以38萬元推出拍賣。（網上圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。