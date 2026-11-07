利奧坊「逸里1號」今首輪發售55伙　暫沽13伙

【恒基/大角咀/利奧坊系列/逸里1號 】恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號 One Upper Lane」今日（7日）發售55伙。



據市場消息，截至下午1時半，該盤暫沽13伙。

大角咀重建項目利奧坊系列第六期「逸里1號」今日（7日）發售55伙。

周六發售55伙 入場費501.86萬

逸里1號周六（7日）發售55伙，價單定價由533.9萬至950.9萬元 ，價單呎價19,136元至24,273元，折實售價則由501.86萬至893.84萬元，呎價由17,988元至 22,816元。折實均價 20,297元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目提供1至2房小型單位為主，樓花期極短，擁現樓概念。同系屋苑現時平均實用呎租介乎58至75元，預計「逸里1號」未來的租金回報可逾4厘，吸引長線投資者垂青。今日出席買家，約佔8成為用家，兩成投資者。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。（中原相片）

美聯物業高級董事布少明表示，由於項目位處市區核心，加上交通方便，自用及投資需求殷切，而且同系項目一向受到市場歡迎，故是次「逸里1號」首輪開售，預期首日銷情理想。布少明表示，該公司「逸里1號」的客源中，九龍區買家佔約6成，而新界區及港島區共佔約4成。該項目用家主導，佔約6成，而當中亦不乏年輕用家。而項目位處市區核心，加上交通四通八達，故項目投資收租潛力吸引，是次該行客人中約有4成屬投資客，預期項目入伙後，呎租約75元，租金回報率逾4厘。

美聯物業高級董事布少明。（美聯相片）

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