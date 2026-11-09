港島壹號中心商場試業3食肆曝光！福岡明太子、博多屋台登陸香港

【港島壹號中心/銅鑼灣/文華東方/商場試業/阿里巴巴/螞蟻集團】前怡東酒店舊址，位於銅鑼灣告士打道的港島壹號中心（One Causeway Bay），其基座商場正式進入試業階段，首階段率先曝光三間全新食肆！



當中包括首度登陸香港的日式餐飲「Hakata Tempura YAMAYA」和「元祖博多屋台（Ganso Hakata Yatai by Yataikeiji）」，以及精品咖啡店「FINEPRINT」。該基座商場將於年底前全面揭幕，屆時將公佈更多進駐品牌。



兩家福岡「過江龍」食肆進駐 帶來正宗明太子與屋台

港島壹號中心的基座零售商場已正式進入試業階段，首階段公佈進駐三間全新食肆，當中包括兩間來自日本福岡的「過江龍」首度登陸香港。第一間是主打明太子的「Hakata Tempura YAMAYA」，此次屬品牌首次在香港開設分店，提供日本製造的招牌「168 辛子明太子」。餐廳另設有海景貴賓私人包廂及店外零售專櫃。

Hakata Tempura YAMAYA之香港分店，位於港島壹號中心1 樓101及102號舖。（資料圖片）

第二間則是安部雄太（Yuta Abe）旗下著名「屋台けいじ」（Yatai Keiji），其海外首家分店「元祖博多屋台（Ganso Hakata Yatai by Yataikeiji）」設有106個座位。餐廳主打福岡街頭屋台美食文化，更採用日本空運直送的時令新鮮海鮮，並供應爐端燒、博多拉麵、定食及懷石風格料理等美食。

Ganso Hakata Yatai by Yataikeiji位於2樓210號舖。（資料圖片）

亦有精品咖啡店進駐

除了日本食肆，首階段進駐的還包括精品咖啡店「FINEPRINT」，於地面樓層開設首家銅鑼灣分店。該店供應品牌的全線餐飲選擇，涵蓋本地烘焙咖啡、酸種多士、烤三文治、健康早餐碗及烘焙食品。顧客可選擇在店內用餐或購買外賣。店内冷凍櫃亦備有三文治、乳酪燕麥杯及飲品。

FINEPRINT之分店位於辦公室大樓大堂。（資料圖片）

文華東方持有 阿里曾72億天價入駐

據悉，港島壹號中心（前身為香港怡東酒店）位於銅鑼灣告士打道281號的全新甲級商業及零售項目，由文華東方酒店集團發展及持有。項目樓高31層，包括25層合共53萬平方呎的甲級寫字樓空間，以及佔地約4.15萬平方呎、樓高四層的基座零售商場。

該廈不乏大手成交，最矚目的莫過於阿里巴巴集團及螞蟻集團，於去年斥資約72億元購入該廈共逾30萬平方呎樓面作為香港總部，並取得大廈命名權。

港島壹號基座商場樓高四層，佔地約4.15萬平方呎。（資料圖片）

銅鑼灣港島壹號中心。（蔡偉南攝）

怡東酒店於2019年3月31日結業，將重建成商廈。(羅君豪攝)

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