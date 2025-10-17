商廈大刁！阿里巴巴72億收購銅鑼灣甲廈港島壹號中心

9月底阿里巴巴（9988）有傳正洽購銅鑼灣甲級商廈﹙前身為香港怡東酒店﹚最高的13層，涉及樓面面積約27萬平方呎。阿里巴巴最新公佈，與文華東方國際集團達成協議，計劃投資約72億元（相當於9.25億美元）收購銅鑼灣港島壹號中心。此次收購將是自2021年以來香港最大宗辦公大樓成交。



阿里巴巴與螞蟻共同進行策略性投資

這項策略性投資由阿里巴巴與螞蟻共同進行，既是企業認可香港作為國際商業樞紐及全球金融中心的地位，同時亦看好香港在推動創新科技發展的全新角色。如此企業長期耕耘香港市場，以此為基礎致力於拓展國際業務。

銅鑼灣港島壹號中心。（蔡偉南攝）

阿里巴巴蔡崇信：以香港為理想大本營、續拓展國際業務

阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，自1999年成立以來，阿里巴巴一直深耕香港市場。集團作為一家全球科技企業，為香港提供大量專業人才、穩健的資本市場、創新的文化氛圍，以及與全球緊密營商的完整優勢。此次收購香港地標物業，充分體現了集團對香港和經濟商環境的信心，將以香港為理想的大本營，持續拓展國際業務。

阿里巴巴主席蔡崇信。

螞蟻集團井賢棟：持續加大在香港發展

螞蟻集團董事長井賢棟表示，螞蟻集團正積極參與香港創新樞紐的建設，推動大灣區發展。香港作為連接中國與全球全球市場的橋樑，對香港充滿信心。展望未來，我們將持續加大在香港發展。

螞蟻集團董事長現兼螞蟻國際董事長井賢棟。（螞蟻國際提供）

阿里巴巴自1999年之創立時，已在香港設立第一個財務及法律部門。 2005年，阿里巴巴推出零售電商平台淘寶來港經營，支持本地員工及中小企業向內地消費者銷售商品。 2014年，阿里巴巴推出雲端業務運算進駐香港市場，並在本港設立第一個數據中心。 2019年，於紐交所上市的阿里巴巴在香港聯交所完成第二上市，並於2024年轉為主要上市，成為首家同時在紐約與香港擁有雙重主要上市地位的中國科技企業。

螞蟻集團在香港市場深耕多年。 2017年螞蟻參與本地夥伴，推出香港本地電子錢包支付寶香港（ AlipayHK ），至今服務超過450名活躍用戶。隨著香港創新地位日益凸顯，螞蟻正與本地夥伴探索推動人工智慧、區塊鏈等尖端技術的產業落地，進一步加大在香港的戰略重點。今年4月，螞蟻主導推出「螞蟻數科獲香港特區政府重點企業夥伴」徽章，海外將總部設在香港。

原為怡東酒店、業主文華東方斥50億重建

港島壹號中心為文華東方酒店集團持有，原為怡東酒店，文華東方近年斥資50億元重建，快將入伙。業主原把物業24層，合共約50萬平方呎樓面，作出租之用，暫已租出兩層。

消息人士透露，近期業主已暫停項目招租工作。正在洽購有關物業的阿里，在港一直租用銅鑼灣時代廣場作總部，其後因應業務擴展，包括旗下螞蟻集團及傳媒等，合共涉及10層樓面，租約至2028年屆滿。

阿里現於時代廣場租用10層樓面

早前有業內人士預計，阿里於同區尋找新甲廈自置，一方面長線自用作總部，若購入半幢樓面，料可獲大廈命名權及天台廣告位，故洽購多層樓面。