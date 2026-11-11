西貢傲瀧輸完又輸！四房連天台戶2300萬蝕沽　上手8年慘輸逾八球

【西貢／傲瀧／明星屋苑／蝕讓】有「明星屋苑」之稱的西貢低密度豪宅傲瀧再錄蝕讓，屋苑一伙四房頂層連天台戶單位，新近以2,300萬元蝕沽，呎價15,520元。原業主持貨約8年，帳面勁蝕812萬或約26%。



頂層連天台戶2300萬蝕沽

世紀21西貢區營業董事廖振雄表示，是次成交為西貢傲瀧6座頂層連天台單位，實用面積1,482平方呎，屬四房連工人房間隔，外望內園景，最終以2,300萬元沽出，呎價15,520元，屬市價成交。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為2,443萬元，即最新成交價較估價低5.9%。

2018年買入價3112萬

據知，原業主早於2018年11月以3,112萬元一手購入，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓812萬元，單位期間大跌26%。

↓↓西貢傲瀧6座頂層連天台單位↓↓

傲瀧今年最勁輸42%

翻查資料，如連同是次成交，傲瀧由今年初至今最少錄19宗蝕讓個案，蝕幅由7%至42%不等。最勁一宗為第18座地下B室，屬三房戶，實用面積1,109平方呎，於今年10月以1400萬元沽出，原業主持貨8年帳蝕41.8%。

西貢低密度豪宅傲瀧。(資料圖片)

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