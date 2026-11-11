美景花園兩房銀主盤290萬推拍　連裝修兼大量儲物櫃　低估價兩成

【物業拍賣／美景花園／銀主盤／青衣】 樓市氣氛暢旺，銀主把握機會走貨，最新青衣美景花園一伙低層兩房戶由銀主推出拍賣，開價290萬元，低估價近兩成。單位不但內籠新淨企理更有基本裝修，睡房設有地台床及大量儲物空間。



美景花園低層兩房銀主盤290萬推拍

上述單位為青衣美景花園5座低層D室，屬兩房間隔，屬銀主盤。由忠誠拍賣在今日推出，單位實用面積329平方呎，是次該單位以290萬元推拍，呎價8,815元。

內籠新淨企理、有基本裝修

據單位圖片所見，內籠新淨企理且有基本裝修，睡房亦設有地台床及大量儲物櫃。

↓↓美景花園5座低層D室銀主盤↓↓

較估價低近兩成

參考同類面積成交單位為5座中層D室，在2025年中以330萬元沽出。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為362萬元，即最新推拍較估價低近兩成。

2021年買入價465萬

據了解，原業主在2021年以約465萬元買入，當時呎價約14,134元，因斷供最終淪銀主盤收場。單位至今約5年，如以開價290萬元沽出，料需貶值175萬元或37.6%。

美景花園。（陳欣彤攝）

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