沙田第一城兩房434萬沽　上手「蝕讓價」放盤　今蝕136萬離場

二手市場回暖，惟續以蝕讓為主。藍籌屋苑沙田第一城有兩房新近以434萬元蝕沽，持貨8年至今轉手，帳面蝕讓136萬元或貶值24%離場。



世紀21分行高級分行經理李嘉文表示，是次成交為沙田第一城42座中層A室，實用面積284平方呎，屬兩房間隔，座向西南眺望樓景。原業主最初以「蝕讓價」455萬元叫價放盤，最終減價21萬元或4.6%，以434萬元易手，呎價15,282元。

藍籌屋苑沙田第一城。（香港01攝）

成交價低估價不足1%

參考同類成交為鄰座41座中層A室，實用面積284平方呎，在10月中旬以423.8萬元沽出。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為438萬元，即最新成交價較估價低不足1%。

2018年買入價570萬

據了解，原業主於2018年7月以570萬元買入，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓136萬元，單位期間眨值24%。

藍籌屋苑沙田第一城。（香港01攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。