「麻雀館大王」石鑑輝家族入市 近月7700萬買何文田豪宅3伙
撰文：蔡偉南
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近月樓市回穩，吸引本地老牌家族出動買樓。有「麻雀館大王」之稱的石鑑輝家族，新近斥資近7,700萬元買入何文田加多利山一帶多個豪宅單位。
最新成交個案為何文田布力架街嘉多利山花園頂層單位，實用面積1,564平方呎，三房間隔，在10月份以約2,930萬元沽出，成交呎價18,734元。據悉，原業主早於2000年以1,350萬元買入上述單位及一個車位，是次帳面升值1,580萬元或1.2倍。
新買家包括石鑑輝長子石炳祥
上述嘉多利山花園頂層單位的新買家為正祥投資有限公司，公司董事包括「麻雀館大王」石鑑輝（瑞興麻雀館創辦人）長子石炳祥及相關人士。
近月先後買入加多利山一帶豪宅
據了解，家族過往不時買入石鑑輝加多利山一帶豪宅物業，如在今年9月中才以約2,968萬元買入新盤ST. GEORGE'S MANSIONS 2座高層C室，實用面積723平方呎，兩房間隔，呎價約41,051元。
此外，10月份該家族以1,800萬元買入何文田嘉道理道50號中層單位。合計該3宗成入市個案，該家族近月動用約7,698萬元購入3個豪宅單位。
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