專業人士7萬月租南區貝沙灣三房　方便仔女返學　業主享9.5厘回報

【南區/二手樓/豪宅/貝沙灣】家長為著子女學業，可以「去到幾盡」？有專業人士為方便小朋友上學，豪斥逾7萬元承租南區豪宅貝沙灣三房戶，呎租約51元。而業主長揸21年，以早年買入價計算，享約9.5厘回報。



中原地產高級資深分區營業經理顧正賢表示，涉及物業為貝沙灣2期南岸7座高層B室，實用面積1,377平方呎，採三房一套連工人套間隔，享西邊開揚海景。據悉，該單位最新連車位以逾7萬元租出，呎租約51元。

貝沙灣2期7座高層B室，實用面積1,377平方呎。（資料圖片）

專業人士斥逾7萬租貝沙灣 心儀單位景觀

代理透露，新租客為專業人士，為方便小朋友上學而搬入南區，見單位間隔實用，景觀優越，遂決定承租。

上手持貨至今21年 享9.5厘回報

資料顯示，業主於2005年以880萬元連車位買入，持貨21年，是次出租可享9.5厘租金回報。

南區豪宅貝沙灣。（資料圖片）

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