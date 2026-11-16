潘樂陶長女潘穎欣入市　655萬購荃灣工廈　上手蝕讓27%

前律政司司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶相關人士新近入市，斥資655萬元買入荃灣工廈順豐工業中心的高層單位，成交呎價僅約2,300元。



成交呎價2301元

資料顯示，上述順豐工業中心位於荃灣柴灣角街84號，成交個案為28樓H室，面積約2,846平方呎，在10月底以655萬元易手，成交呎價2,301元，屬市價水平。該工廈登記買家為VISAKHA LIMITED，其股東及董事為潘樂陶的長女潘穎欣（Poon Wing Yun, Karen）。

上手7年前買入價900萬

至於原業主於2019年2月份斥資900萬元購入上述單位，持貨約7年，帳面虧蝕約245萬元或27%。

前律政司司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶。（資料圖片）

潘樂陶頻頻買賣物業

事實上，潘樂陶近年頻頻買賣物業，如在2025年5月份以5,350萬元買入西貢清水灣銀線灣別墅洋房，實用面積2,890平方呎，屬四房雙套間隔。其後在同年8月份又以2,396.4萬元買入黃竹坑站滶晨一伙三房套單位，呎價約27,546元。而2026年6月份，他則以1.188億元買中半山雅賓利大廈（The Albany） 低層複式戶連兩車位，單位呎價31,064元。

不過潘樂陶在2026年3月份亦有沽貨，他以5,500萬元沽出西半山羅便臣道一伙複式戶連兩個車位，呎價約20,944元。他持貨約八年，帳蝕2,380萬元或30.2%。

前律政司司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。