前律政司司長鄭若驊丈夫2396.4萬購滶晨三房　四月曾買西貢別墅

市場再錄名人入市入市個案，律政司前司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶新近擲2,396.4萬元購入黃竹坑站滶晨一伙三房套單位，呎價約27,546元。



資料顯示，是次成交為港島南岸第5A期滶晨1A座中層P2室，實用面積870平方呎，屬三房一套連工作間及洗手間戶型，於上月以2396.4萬元成交，呎價約27,546元。至於買家為潘樂陶（POON LOK TO OTTO），與律政司前司長鄭若驊丈夫、安樂工程（1977）創辦人潘樂陶同名，料為同一人。

四月曾斥5350萬購西貢別墅

值得留意的是，潘樂陶近期頻密入市。他於今年四月底斥5,350萬元購入西貢清水灣銀線灣別墅洋房，實用面積2,890平方呎，四房雙套間隔，呎價18,512元。