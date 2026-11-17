【港足/歐陽耀冲/天巒/豪宅】住宅租務市場強勁，租金指數連升11個月，創歷史新高紀錄。當中上水天巒有五房洋房新近獲前港足成員歐陽耀冲以「零議價」每月12萬元承租，創屋苑新高紀錄，租期約為5年。不過由於業主在2012年以8,000萬元買入，料租金回報不足2厘。



前港足成員歐陽耀冲12萬租天巒洋房

是次租務個案為上水天巒II琉森大道單號洋房，實用面積3,261平方呎，屬五房間隔，另連4,304平方呎花園、851平方呎天台、474平方呎前庭，以及443平方呎停車位等。據知洋房早前12萬元叫價放租，最終獲租客「零議價」下租出，料創屋苑新高紀錄，呎租約37元。

↓↓上水天巒II琉森大道單號洋房↓↓

租約期長達5年 全期租金支出高達720萬

新租客為歐陽耀冲（AU YEUNG YIU CHUNG），與前港足成員歐陽耀冲同名，料為同一人，而該洋房的租約則由2026年11月初至2031年10月31日，租期約為5年。

而以租約全期合共60個月計算，全期租金支出將高達720萬元。

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租金回報僅1.8厘

至於洋房業主姓李，其英文名以普通話拼音，料為內地背景人士。在2012年以聯名方式擲8,000萬元買入上述洋房，以是次租金計，料租金回報僅1.8厘。

上水天巒。（資料圖片）

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