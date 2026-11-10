退休公務員1.08萬租屯門盈豐園兩房　操勞大半世　追求清靜生活

辛苦操勞大半世，退休後自然要搵個安逸地方生活。屯門盈豐園最新錄得一宗租務成交，一對退休公務員夫婦看中該屋苑環境清靜，以每月1.08萬元租住一伙兩房單位，呎租約29.4元。而原業主料享約3.9厘回報。



祥益地產高級分行經理龍超君表示，涉及成交單位為屯門盈豐園2座低層F室，實用面積367平方呎，屬兩房一廳間隔。

租客為退休公務員夫婦，鍾情屋苑環境清靜及景觀開揚，並認為整體居住環境舒適，適合享受安穩的退休生活，遂決定以月租1.08萬元租入上址，呎租約29.4元。

業主料享3.9厘回報

代理續指，如以現時同類型單位的銀行估值價約334萬元作計算，該單位的租金回報率達3.9厘。

一對退休公務員夫婦因看中屯門盈豐園之環境，而以1.08萬元租入該屋苑兩房單位。（資料圖片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。