退休公務員1.08萬租屯門盈豐園兩房 操勞大半世 追求清靜生活
撰文：李煥好
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辛苦操勞大半世，退休後自然要搵個安逸地方生活。屯門盈豐園最新錄得一宗租務成交，一對退休公務員夫婦看中該屋苑環境清靜，以每月1.08萬元租住一伙兩房單位，呎租約29.4元。而原業主料享約3.9厘回報。
祥益地產高級分行經理龍超君表示，涉及成交單位為屯門盈豐園2座低層F室，實用面積367平方呎，屬兩房一廳間隔。
租客為退休公務員夫婦，鍾情屋苑環境清靜及景觀開揚，並認為整體居住環境舒適，適合享受安穩的退休生活，遂決定以月租1.08萬元租入上址，呎租約29.4元。
業主料享3.9厘回報
代理續指，如以現時同類型單位的銀行估值價約334萬元作計算，該單位的租金回報率達3.9厘。
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