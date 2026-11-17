老牌家族招標放售中環威信大廈全幢 估值約9.5億
撰文：蔡偉南
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傳統商業核心區走勢略為好轉，中環有老牌家族放售旗下全幢商廈。最新放售的全幢商廈為中環雲咸街19至27號威信大廈，現以招標形式放售，將於明年1月19日截標。市場人士估計物業市值約9.5億元。
仲量聯行表示，中環雲咸街19至27號威信大廈早於1983年落成，樓高21層，地盤面積約6,603平方呎，現有建築面積約9.8萬平方呎。根據《建築物（規劃）規例》，物業最高可建樓面約9.9萬平方呎，現有樓面已接近最高可建規模。大廈地庫、地下低層及地下上層為零售樓面，每層面積介乎5,938至6,362平方呎，其餘樓層主要作寫字樓用途，每層面積介乎2,485至6,276平方呎。
資料顯示，該全幢物業由老牌家族自上世紀50年代持有至今。
大廈對面為一級歷史建築藝穗會
仲量聯行香港主席曾煥平表示，威信大廈對面為已被列為一級歷史建築的藝穗會（Fringe Club），前臨香港聖公會聖保羅堂等低密度建築群，令大廈景觀開揚廣闊，可俯覧禮賓府。
此外，他指出，近期政策方向有利鞏固香港作為領先國際金融中心，相關行業的擴充需求正為商廈租賃市場帶來新動力。隨著中環甲廈供應漸趨緊絀及租金看 升，企業需求料將加速外溢，惠及威信大廈這類核心區優質大廈。
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