【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於5月12日離世，該集團發展的全新物業項目被陸續推出市場，當中旺角界限街全新商住物業THE BOUNDARY自9月起以招標形式分拆發售。



據代理消息，該單幢樓新盤，最新錄首宗租賃成交，有內地生擲年租15.6萬元租用一伙連平台開放式戶，呎租68元。



中原地產高級區域營業經理陳酋樺表示，是次租賃成交為旺角The Boundary平台特色戶，實用面積192平方呎，屬開放式間隔，外連35平方呎平台，最新以每月13,000元租出，呎租高達68元，屬項目首宗租賃成交。

↓↓旺角The Boundary平台特色戶↓↓

內地生「年繳」15.6萬承租

至於新租客為內地生，因鍾情項目位處市中心，加上樓齡極新且租金合理，即決定以「年繳」方式擲15.6萬元承租。

上月買入價306.8萬 現享回報逾5厘

據悉，業主於今年10月以306.8萬元買入物業，1個月內租出單位，以是次租金計，料租金回報約5.08厘。

旺角The Boundary。（資料圖片）

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