自香港樓市全面撤辣後，二手市場屢現炒風。原由深圳發展商華盛控股董事局主席、深圳市同心俱樂部理事肖潭平持有的灣仔會景閣18個單位，在2026年3月份以「蝕讓價」2.29億元沽出予投資財團茶德行負責人蔡得。事隔8個月後，蔡得重新把該批單位放售，叫價高達逾3.35億元，大幅嗌高逾1億元或46%。據最新消息，該批單位於市場上重新放售，有傳不足兩周已沽出15伙。



據了解，上述會景閣18伙位處低層1至19室，涉及2伙開放式單位、7伙一房戶、6伙兩房戶，以及3伙三房戶，實用面積介乎417至1,889平方呎，部分單位望海景。該批單位意向價介乎760萬至4,500萬元，呎價17,274至25,932元，總叫價共逾3.35億元。

若按該18伙單位的總實用面積合共15,806方平呎計算，平均呎價21,217元。該18伙單位大部分連租約出售，租金回報普遍達3厘或以上，個別回報更高逾4厘。

據代理最新消息，其中會景閣一伙低層17室，實用面積1,012平方呎，屬兩房間隔，已落實以2,000萬元易手，呎價19,763元。

上手業主內地富豪肖潭平 今年3月蝕半億沽予蔡得

資料顯示，上述會景閣18伙原由肖潭平於2016年8月斥2.85億元購入，但其後於2026年3月初以2.29億元轉售予茶德行負責人蔡得，帳面大幅損手5600萬元或19.6%，平均呎價14,488元。而蔡得近月重新推出放售全數單位，18伙的總叫價逾3.35億元，較約8個月前買入價大幅高逾1.06億元或46.4%。

會景閣（Convention Plaza Apartments）是位於灣仔北海旁的高級星級服務式住宅，屬於香港會議展覽中心舊翼的部分。（資枓圖片）

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