【大班麵包西餅/結業/新蒲崗/六合工業大廈/破產】於2025年6月份宣布全線正式結業、 結束長達41年歷史的老字號「大班麵包西餅」，最新推出新蒲崗六合工業大廈一籃子物業共8個單位，迅即先後獲市場承接，累計共套現約1.12億元。據悉，部份樓層的新買家為維佳科技。



值得留意，在2026年6月份，大班麵包西餅主席廖志強被指欠債約290萬元，被債權人申請破產，當時廖稱正在賣樓，有誠意還錢，並曾兩度提出了還款計劃，不過因市道不好一直未能賣出。最終暫委法官決定向廖頒下破產令。



大班麵包主席廖志強被指欠290萬未還 遭法庭頒令破產

中原（工商舖）工商部高級分區營業董事周家儉表示，六合工業大廈為新蒲崗指標工廈之一，而大班餅店於早年購入多個單位作自用及長線收租，近期有意調整物業組合，故推售旗下多個全層及分層單位，並先後沽出多個單位。最新成交為3樓C室，建築面積約3,826平方呎，以成交價約689萬元沽出，折合呎價約1,800元，為大班餅店在該廈最後一伙，意味著該公司旗下位於六合工業大廈的8伙已全數沽清，共套現約1.12億元。

於2025年6月份全線正式結業的「大班麵包西餅」，最新沽出新蒲崗六合工業大廈一籃子物業共8個單位，累計共套現約1.12億元。（資料圖片）

9樓全層近2.25萬呎 成交價3600萬

至於大班沽出的其他同廈成交個案，最先售出為較大面積的單位，分別為9樓全層，建築面積約22,499平方呎，以成交價約3,600萬元沽出，平均呎價約1,600元，以及10樓A至C室共半層樓面，建築面積約10,723平方呎，同樣以呎價約1,600元易手，成交價約1,716萬元，而19樓B至C室，建築面積約6,690平方呎，以約1,200萬元成交，呎價約1,794元。

個別細單位呎價逾2000元

其後大班再沽出的單位還包括6樓C室，建築面積約3,740平方呎，以約750萬元售出，呎價約2,005元，為是批成交中呎價最高的單位；後來沽售的6樓單位，呎價皆約1800元，包括A至B室，建築面積約6,983平方呎，平均呎價約1,800元，成交價約1,257萬元；6樓D至E室建築面積約7,680平方呎，以約1,382萬元沽，折合呎價約1,800元；以及4樓C室建築面積約3,740平方呎，以呎價約1,800元沽出，成交價約673萬元。

「大班麵包西餅」最新推出新蒲崗六合工業大廈一籃子物業共8個單位，迅即先後獲市場承接，累計共套現約1.12億元。（代理相片）

事實上，大班西餅創辦人郭氏家族近年已開始沽貨，如在2024年11月，郭氏家族持貨逾10年的上水龍琛路舖位，以約1,750萬元沽出。該家族於2014年9月斥資5,298萬元購入上述舖位，帳面勁蝕3,548萬元或貶值67%。

而在2024年10月該家族則以2,380萬元沽出毗鄰的龍琛路18號地舖及閣樓，面積約1,600平方呎，成交呎價約1.49萬元。該舖位大班餅店或有關人士於2014年6,680萬元購入該舖自用，同時需要蝕讓，帳面損手4,288萬元或64.3%。

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