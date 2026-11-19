【戴德梁行/零售業/舖市/尖沙咀/廣東道/銅鑼灣/羅素街】戴德梁行發佈《全球主要零售大街》（Main Streets Across the World）報告，顯示香港尖沙咀蟬聯全球第四最昂貴購物地段，平均每月呎租約919港元，（每年每平方呎1,406美元），按年微跌6%，但仍位居亞太區最昂貴零售地段榜首。



另外，美國紐約第五大道 (Upper 5th Avenue) 租金按年大幅飆升35%，每月呎租達約1,765港元（每年每平方呎2,700美元），重新奪回全球最昂貴購物地段的榜首。



尖沙咀為亞太區零售地段最昂貴 惟租金跌幅最大

亞太區零售市場方面，香港尖沙咀每月呎租約919港元位居亞太區第一，不過其年跌6%的租金表現，亦是亞太區最大租金跌幅代表。報告中解釋，包含香港在內的大中華區市場出現租金下滑，主要原因在於受到國內消費疲弱以及地方經濟逆風的持續影響。

尖沙咀廣東道有名店街之稱。（湯致遠攝）

銅鑼灣排亞太區第二位

而銅鑼灣以每月呎租約868港元（每年每平方呎1,329美元）緊隨其後，為亞太區第二位。對比去年，銅鑼灣租金錄得3%的跌幅。雖然同樣呈現下跌趨勢，但跌幅相對尖沙咀稍微溫和。

銅鑼灣租金按年錄得3%跌幅。（戴德梁行提供）

全球各地平均租金按年增長約3%

上述報告追蹤的零售地段中，約有49%錄得租金升幅，帶動全球平均租金按年增長約3%。

其中，美洲與亞太地區的租金增長最為強勁，均錄得約3.1%升幅。美洲方面主要受美國市場的強勁增長帶動；而亞太區租金增長勢頭加快，當中以印度的表現尤為亮眼。與此同時，歐洲租金按年上升約2.9%，為全球表現最弱的地區。

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