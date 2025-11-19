戴德梁行｜全球零售大街租金漲4.2%　尖沙咀排全球第4、呎租985元

戴德梁行發佈《全球主要零售大街》第35期報告，報告顯示2025年全球主要零售大街排名之中，香港的尖沙咀為全球第四最昂貴購物地段，平均每月呎租跌至約985港元（折合1,515美元/平方呎/年），按年下跌約6%，不過依然蟬聯亞太區最昂貴零售地段榜首。而全球第一的最貴街道為英國倫敦新邦德街，由去年第三位上升至首位，每月呎租約1,450元。



全球各地平均租金按年增長約4.2%

上述報告追蹤的零售地段中，約有58%錄得租金升幅，帶動全球平均租金按年增長約4.2%。

其中，美洲地區的租金增長最為強勁，錄得約7.9%升幅，主要受南美洲貨幣效應推動。與此同時，歐洲租金按年平穩上升約4%，當中以布達佩斯與倫敦表現尤為突出。相比之下，亞太區租金增長放緩至約2.1%，印度和日本的表現亮眼，惟大中華區及東南亞所的經濟挑戰抵銷部分增長。

來港旅客人數持續增加、提振核心區街舖租賃

對於香港尖沙咀租務情況，戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，樂見本港穩坐全球頂級零售地段之一的地位，其中尖沙咀租金更再次位居亞太區最昂貴零售地段榜首，反映出隨著來港旅客人數持續增加，加上政府積極推動旅遊業和盛事經濟，旅客消費漸趨穩健，有助提振零售品牌在核心區街舖的租賃活動。

事實上，自通關以來，市場上接連錄得零售品牌在香港開設首店的租賃交易，而大部分品牌都選擇將首個據點設於四大核心街區。他相信，短中期內，除了內地品牌保持活躍外，市場還會繼續看到更多來自亞太地區零售品牌的租賃活動。

銅鑼灣亞太區第二

至於亞太區最昂貴零售地段第二位為香港銅鑼灣，平均呎租約893元，按年跌約4%。

該公司國際研究主管Dominic Brown博士指出，一線零售地段正受到多重有利因素支持，包括經濟穩步增長、生活成本壓力緩解、以及消費者重新啟動可自由支配開支等。雖然各地的增長軌跡不盡相同，但核心購物地段的強勢表現尤為突出。觀察到部分城市甚至錄得雙位數的顯著增長，惟部分街區仍面臨租金壓力。

實體零售的重要性持續不減，特別是那些能滿足消費者購物體驗與品牌互動的店鋪，突顯了全球頂級購物街區堅韌的吸引力。他相信，隨著全球經濟逐步改善，零售街區的租金增長動力將進一步加強。