近年國產電動車品牌持續攻港，市場殷切尋求適合用作汽車陳列室的舖位。有業主委託代理，推出九龍灣億京中心單邊巨舖作出售及同步招租，舖位意向價約6,380萬元，月租約28萬元。



中原(工商舖)工商部區域營業董事顏永雄表示，上述物業九龍灣宏光道1號億京中⼼A座地下G04號舖，建築面積約6,062平方呎，業主叫價約6,380萬元，呎價約10,524元。該舖亦以每月約28萬元招租，意向呎租約46元。

過去獲汽車品牌租作陳列 月租約28萬元

顏永雄續指，該舖位為大單邊舖位，擁約100呎門面及約5.8米樓底，配合逾6,000平方呎大樓面，相當適合用作汽車陳列室及名車展銷廳。事實上，該舖過去一直獲汽車品牌租用作陳列室，若按照月租約28萬元計算，新買家估計可享逾5厘租金回報。

該舖過去一直獲汽車品牌租用作陳列室，現意向約6,380萬元放售，同步叫租約28萬元。（資料圖片）

業主為維森集團主席蘇裕康等

而業主採公司名義「威新實業有限公司（WESSEN INDUSTRIES LIMITED）」作登記，該公司股東及董事均包括蘇裕康（SU YU HONG），為生產木製產品及護膚品「維森集團」之主席。他於2010年5月底以4,300萬元購入上述舖位，意味他此次提價約48%放售該舖。

九龍灣宏光道1號億京中⼼。（中原提供）

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