零售市道雖然有所回暖，不過依然難以回到高峰盛況。外資基金Chelsfield Asia最新放售中環皇后大道中九號地下及地庫等舖位物業，惟目前市值僅約5.6億元，較8年前購入價低約16%。



第一太平戴維斯及世邦魏理仕表示，獲業主委託出售中環皇后大道中九號地下G06至G09、閣樓M06至M08及地庫B01商舖，將以現狀連現有租約形式出售。項目面向德輔道中及雪廠街。

現租戶Giorgio Armani月租151萬

舖位地下面積約7,750平方呎，地庫及閣樓分別為3,538及2,085平方呎，合共約13,373平方呎，物業地下、地庫及閣樓，大部分樓面現由知名時裝品牌Giorgio Armani租用，現月租約151萬，租期至2029年，而其中一地舖現交吉，全數租出料月租約161萬元。據悉，舖位市值約5.6億元。

曾為Hermès自用旗艦店 八年前6.7億易手

該組舖位早年曾由國際品牌愛馬仕（Hermès）持有，於2000年以1.9億元購入該批舖位作自用旗艦店。不過愛馬仕於2016年舖市高峰期間放售舖位，最初叫價15億元，直至2018年終以6.7億元沽出，雖然減價高達55%，惟愛馬仕持貨18年帳面獲利4.8億元。當時接貨買家為外資基金Chelsfield Asia。

中環皇后大道中九號地下G06至G09、閣樓M06至M08及地庫B01商舖。（代理相片）

旗下北角和富商場去年初放售 料蝕兩成

值得留意，外資基金Chelsfield Asia目前在港也有其他重要資產正在放售，估值同樣較買入價低。如在2025年1月，Chelsfield Asia及Schroders持有的北角和富道21至53號「和富 WORFU」，以現狀連現有租約出售，市場估值約16億元。「和富WORFU」上手業主為置富產業信託（0778），早於2017年作價20億元，轉手至現業主外資基金Chelsfield Asia及鵬里資產。換言之，該物業估值較當時買入價低4億元或20%。

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