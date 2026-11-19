【銅鑼灣/羅素街/舖位/7-Eleven/OPATRA London】昔日「全球最貴街道」的銅鑼灣羅素街「降級」變天？近年在零售寒冬的衝擊下，多間國際奢侈品牌及大型金舖相繼撤出這條黃金地段，改為美妝及個人護理品牌林立，更一度被戲稱為「藥妝街」。令人意想不到的是，如今就連主打民生消費的連鎖便利店，都成功趁租金回落在這條最貴街道插旗。



涉及「OPATRA London」位於二千年廣場的地舖舊址，業主於今年8月份以62萬元招租後，最新獲便利店龍頭「7-Eleven」承租，並預告於12月份開業，該舖位建築面積約3,916平方呎，料為全港最大的7-Eleven分店。這是自2014年零售高峰期後，首度再有便利店進駐羅素街最值錢的地段。即該街租戶組合可謂倒退12年前！



醜聞護膚品牌閃電結業 業主加價至62萬招租

涉及物業為銅鑼灣羅素街二千年廣場地下2至3號舖，建築面積約3,916平方呎，面向區內地標商場時代廣場，人流暢旺。該舖前身為英國護膚品牌OPATRA London，於今年中租用舖位。惟隨著品牌陷入醜聞，該舖在短短開業兩個月內便宣告「閃電執笠」。其後業主重新招租，並將意向月租調高逾一成，以62萬元放租，意向呎租約158元。

銅鑼灣羅素街二千年廣場地下2至3號舖，建築面積約3,916平方呎。（李煥好攝）

7-Eleven綠色圍板曝光 預告12月開業

時隔約三個月，目前該舖已租出並進行裝修工程。現場所見，該舖已圍板進行裝修，圍板中央採大面積綠色，並印有「7-Eleven」標誌。上面寫有中文字句「7仔即將進駐！準備12月開箱！」預告新租客為本港連鎖便利店龍頭7-Eleven，並將於今年12月份開業。

該舖前身為英國護膚品牌OPATRA London。（馮文傑攝）

租戶組合「倒退十二年」 昔日OK便利店曾進駐

便利店進駐羅素街已成稀有事。皆因在早年零售業黃金年代，羅素街向來是國際奢侈品牌及名錶珠寶之「大本營」。其最值錢的地舖範圍，更是多年來已與民生便利店品牌絕緣。

翻查歷史，對上一次有便利店進駐該地段，已經要追溯至2003年。當年同樣位於該舖位的位置，曾獲「OK便利店」進駐。OK便利店的母企「利亞零售有限公司」，更曾在其業績報告上對該舖給予評價，指「該店位於人流川流不息之黃金零售地段，有助提升品牌認知度」。惟該分店最終在租金持續飆升的2014年初黯然結業。因此是次屬12年後，便利店品牌重返羅素街。

「OK便利店」曾於2003年進駐羅素街，惟至2014年結業。（資料圖片）

前身為Prada旗艦巨舖 高峰期月租高達900萬

翻查該舖的「前世今生」，實則上該舖原屬一個巨舖拆細而來。該巨舖由「玩具大王」蔡志明持有，曾由意大利國際名牌Prada承租作旗艦店，高峰期月租高達900萬元，呎租約450元。惟隨着零售市況逆轉，Prada於2020年2月份提早離場。舖位曾一度降價約44%至月租500萬元放租，無奈依然乏人問津，及後業主決定「轉陣」，將巨舖拆細為5個舖位出租。

PRADA曾租用銅鑼灣2000年廣場地下至3樓作旗艦店。（資料圖片）

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