「隱世孤島」大嶼山澄碧邨再有單位推出拍賣，最新一伙實用面積千呎的大單位，將於12月初推拍，開價260萬元，呎價約2,097元，較同類單位平25.7%。單位以度假風設計，有齊基本家具、露台更有空間擺放兩張木椅望海景。



度假風設計 有齊基本家具

是次推出拍賣單位為大嶼山澄碧邨第9座2樓A室，實用面積1,240平方呎。在2026年12月2日由忠誠拍賣推出，開價260萬元，平均呎價2,097元。

放盤圖片所見，單位內櫳新淨及闊落，整體裝修以度假風為主調，屋內有齊基本家具如梳化、餐枱、床架等。廚房則以梗廚設計，露台更有空間擺放兩張木椅，外望海景。

↓↓大嶼山澄碧邨第9座2樓A室↓↓

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開價較逾兩年前同類平逾兩成

參考同類成交單位屬6座2層B室，實用面積相同，在2024年8月中旬以350萬元沽出，反映今次單位開價較逾兩年前同面積單位平90萬元或約25.7%。

至於，單位業主在2022年以340萬元買入，如最終以260萬元沽出，即單位4年將貶值80萬元或約23.5%。

澄碧邨地理位置不便 要靠渡輪出入

澄碧邨由和記黃埔發展，為度假村模式的私人屋苑臨海別墅，早於1979至80年落成，設有20幢4層高别墅，提供220伙。不過地理位置不便，住戶需先坐船到長洲，再另乘20分鐘私家渡輪才到達。

「隱世孤島」大嶼山澄碧邨。（拍賣行圖片）

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