「隱世孤島」逾800呎兩房戶開價150萬　呎價二千有找、低市價3成

「隱世孤島」大嶼山澄碧邨再有單位推出拍賣，最新一伙逾800呎的兩房單位，以150萬元推拍，呎價約1,843元，低市價逾三成。單位有齊基本傢具、同時可望沙灘及海景。



設計懷舊 有齊基本傢具

是次推出拍賣單位為大嶼山澄碧邨17座低層B室，實用面積814平方呎，屬兩房套間隔。放盤圖片所見，單位內櫳設計懷舊但新淨，同時提供齊全傢具如梳化、餐枱、床架、電視等，外望沙灘及海景。

↓↓大嶼山澄碧邨17座低層B室↓↓

開價150萬推拍 低市價逾三成

代理指出，單位最新開價150萬元推出拍賣，折合呎價約1,843元。另同類單位市價為200萬至220萬元，即是次拍賣價較市價低25%至32%。

參考是次推拍單位對上一層B室， 實用面積為822平方呎，在2024年以260萬元沽出、呎價3,163元，上手9年帳面賺60萬元離場。

業主2000年買入 至少升值1.54倍

至於，單位業主在2000年以59萬元買入，持貨至今25年，最新開拍價較當年買入價高出91萬元，單位至少升值1.54倍。

外望沙灘及海景。

澄碧邨地理位置不便 要靠渡輪出入

澄碧邨由和記黃埔發展，為度假村模式的私人屋苑臨海別墅，早於1979至80年落成，設有20幢4層高别墅，提供220伙。不過位理不方便，住戶需先坐船到長洲，再另乘20分鐘私家渡輪才到達。