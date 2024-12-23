隱世千呎海景屋260萬推拍　呎價兩千平過公屋　業主蝕讓為換樓

撰文：李明珠
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市場再有低價物業推出拍賣。有「隱世孤島」之稱的大嶼山澄碧邨，一伙兩房單位最新開價260萬元推拍，呎價僅2,097元，險守2,000元。業主於2年前買入單位，現開價較買入價低出80萬元，蝕幅約24%。

忠誠拍賣表示，涉及的單位為澄碧邨第9座2樓A室，實用面積約1,240平方呎，兩房間隔，外連露台，擁開揚全海景。

據悉，業主為專業人士，因有意換樓，於是推出拍賣場放售單位。單位最新開價260萬元，折合呎價僅2,097元。

↓↓澄碧邨第9座2樓A室↓↓

外連露台。

蝕讓80萬開價拍賣

參考屋苑對上一宗同類成交，一伙7座B室單位，實用面積相同，於上月以300萬元售出。即是次單位開價較近期市價略低40萬元或13%。

業主於2022年初以340萬元買入單位，持貨2年，現開價較買入價低出80萬元，蝕幅約24%。

澄碧邨。（代理相片）
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