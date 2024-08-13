澄碧邨都有人吼！　內地客350萬買入隱世小島　業主勁賺200萬離場

內地投資者向來以豪宅作為主要投資目標，惟被喻為「隱世小島」的大嶼山澄碧邨新近錄一宗成交，新買家為宮姓內地買家，其斥350萬元買入澄碧邨一伙逾千呎四房戶。



上述成交單位為大嶼山澄碧村1期6座高層B室，單位實用面積為1,240平方呎，屬四房間隔。單位新近以350萬元成交，成交呎價近2,822元，新買家為一名宮姓內地買家。

2011年買入價150萬

據了解，原業主為外籍人士，早於2011年以150萬元買入單位，以是次成交作計算，業主持貨13年帳面勁賺200萬元離場，升值約133%。

澄碧邨。（代理相片）

早前澄碧邨全海景特色戶以340萬拍賣

市場上早前亦有一伙全海景逾千呎特色戶推出拍賣，單位為大嶼山澄碧邨第9座高層單位，實用面積1,240平方呎，但僅設一房，單位享有全海景，並設有露台及閣樓。當時開價340萬元。

澄碧邨由和記黃埔發展，為度假村式的私人臨海別墅屋苑，早於1979至80年落成，設有20幢4層高别墅，提供220伙。不過，屋苑地理位置極不方便，住戶需先坐船到長洲，再另乘20分鐘私家渡輪才到達。

↓澄碧邨第9座高層單位↓