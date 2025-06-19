「隱世孤島」逾800呎兩房流拍　業主甘願劈價一成、135萬重新推拍

「隱世孤島」大嶼山澄碧邨早前有逾800呎兩房單位以約150萬元推拍，雖然單位有齊基本家具、同時可望沙灘及海景，但由於單位在競投當日未到價最終流拍收場。該單位最近減價一成重推，開價降至135萬元。



設計懷舊 有齊基本家具

忠誠拍賣表示，是次推出重新拍賣單位為大嶼山澄碧邨17座低層B室，實用面積814平方呎，屬兩房套間隔。放盤圖片所見，單位內櫳設計懷舊但新淨，同時提供齊全家具如梳化、餐枱、床架、電視等，外望沙灘及海景。

業主有意盡快套現 決定減價吸客

代理指出，由於業主有意盡快套現，決定由最初開價150萬元，減價一成至135萬元重新推出拍賣，折合呎價約1,843元。以目前市價為180萬元計，即是次拍賣價較市價低25%。

↓↓大嶼山澄碧邨17座低層B室↓↓

業主2000年買入 至少升值1.29倍

至於，單位業主在2000年以59萬元買入，持貨至今25年，最新開拍價較當年買入價高出76萬元，單位至少升值1.29倍。

參考是次推拍單位對上一層B室， 實用面積為822平方呎，在2024年以260萬元沽出、呎價3,163元，上手9年帳面賺60萬元離場。

外望沙灘及海景。

澄碧邨地理位置不便 要靠渡輪出入

澄碧邨由和記黃埔發展，為度假村模式的私人屋苑臨海別墅，早於1979至80年落成，設有20幢4層高别墅，提供220伙。不過位理不方便，住戶需先坐船到長洲，再另乘20分鐘私家渡輪才到達。