CCL連跌5周共1.61%　中原料向下調整未止　創5個月低位

【中原/CCL/樓價指數/二手住宅】中原城市領先指數CCL最新報158.61點，按周跌0.31%，指數創2026年6月初後22周（5個月）低位，是10月21日及25日西沙SIERRA SEA第2C（2）期次輪及第3輪價單銷售沽清，24日油塘擎海I第三輪銷售沽清當周的市況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，多個一手新盤低價熱銷，攤薄二手購買力，加上港股該周累跌逾千點，並自七月中後再度跌穿23,000點，業主態度開始軟化，需要擴大議價空間才獲買家承接，影響樓價持續調整回軟。

CCL連跌5周，是自2024年6月到7月後近2年半以來再現，合共累跌1.61%。指數近12周9跌3升，較今年8月中的162.16點高位回落2.19%，向下迫近短期目標158點，即今年5月底中證監打擊非法跨境資金外流前的水平。

CCL較歷史高位仍跌17.11%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升17.35%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升17.58%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升16.75%，較2021年8月191.34點歷史高位跌17.11%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.62點，按周跌0.54%。CCL（中小型單位）報158.36點，按周跌0.40%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌5周，分別累跌2.02%及1.71%，指數為2026年5月底後24周（逾5個月）低位及2026年6月初後22周（5個月）低位。CCL（大型單位）報159.91點，按周升0.15%，連跌4周後回穩，指數為2026年10月中後3周（近1個月）高位。

四區樓價三跌一升

四區樓價三跌一升。新界西CCL_Mass報144.70點，按周跌1.68%，跌幅為2026年1月中後42周以來最大，終止3周連升，指數為2026年10月中後4周（近1個月）低位。九龍CCL_Mass報156.77點，按周跌0.40%，指數為2026年5月底後24周（逾5個月）低位。港島CCL_Mass報156.58點，按周微跌0.06%，連跌5周共5.05%，指數為2026年4月中後29周（近7個月）低位。新界東CCL_Mass報177.64點，按周微升0.08%，連升3周共2.68%，指數為2026年8月底後10周（逾2個月）高位。

2026年CCL暫時累升10.06%

2026年計，CCL暫時累升10.06%，CCL Mass升9.95%，CCL（中小型單位）升9.88%，CCL（大型單位）升10.97%，港島升11.72%，九龍升8.32%，新界東升11.99%，新界西升9.02%。

CCL連跌5周共1.61%。（香港01攝）

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